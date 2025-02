“Hay que venir a donde están los problemas y dar solución”: Memo Valencia

Buenavista, Michoacán, a 4 de febrero de 2025.- “Hay que venir a donde están los problemas y dar solución”, afirmó Memo Valencia, al exigir al gobierno federal seguridad para Michoacán, especialmente la Tierra Caliente, donde cada día se registran enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

Lo lamentable es que la población se acostumbre y normalice la situación que debe ser atendida por las autoridades estatales y federales, aseveró el dirigente estatal priista desde la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”, municipio de Buenavista Tomatlán.

“La gente ya se resignó a vivir así, que la gente ya está resignada, que ya se acostumbraron han hasta normalizado escuchar los disparos todos los días, a cada rato, cada vez más cerca y eso no es vivir, eso no está bien”, mencionó.

Acompañado de Guadalupe Mora Chávez, jefe de Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, líder estatal del PRI, celebró que, aunque momentáneo, México y Estados Unidos hayan llegado a un acuerdo.

Recalcó que, así como el gobierno federal puede enviar militares a la frontera norte, de igual forma puede combatir la inseguridad provocada por la delincuencia organizada, que también cobra “aranceles” a los michoacanos, por eso, hizo un llamado al gobierno federal para recibir a los migrantes no con los brazos abiertos, sino con seguridad.

“Lo que deberían de hacer es recibirlos con seguridad, tengan la certeza de que ningún paisano está en Estados Unidos por gusto, lo hacen porque aquí no hay condiciones de seguridad, porque no hay empleo, porque no hay certeza jurídica, porque el que tiene dinero lo quieren secuestrar, le cobran cuota, le cobran extorsión, acá en esta zona de Tierra Caliente, los únicos aranceles que se conocen aparte de los que se pagan de impuestos, son los que se pagan al crimen organizado”, aseguró.

En su oportunidad, Guadalupe Mora Chávez, agradeció el apoyo del PRI estatal y su presidente, Memo Valencia, además, reveló que en “La Ruana” no ha bajado la inseguridad provocada por las disputas del crimen organizado, ni el cobro de cuotas, además denunció que como jefe de Tenencia no ha recibido apoyo alguno por parte del Ayuntamiento emanado de Morena, al cual señala de diversas irregularidades.

“El Ayuntamiento no me quiere apoyar absolutamente con nada, con nada, hay un montón de lámparas que no sirven y ni siquiera con una lámpara me quieren apoyar. Tiene un nepotismo grande allí en el Ayuntamiento, todos los empleados de primer nivel son familiares de ella (de la presidenta municipal). Tenemos cinco jefes de Tenencia, a los cinco nos bajó el sueldo”, señaló.

Acompañados por el presidente del PRI en Buenavista, Armando Villegas Legarreta; y el ex presidente municipal priista, Luis Torres Chávez; Memo Valencia se comprometió a apoyar y ser la voz no solo de “La Ruana”, sino de todo el estado a través de la “Tribuna del Pueblo”, la cual será itinerante.