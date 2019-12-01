Hasta 60 mil pesos de multa por sacar basura fuera de horario: anuncia Felifer Macías operativo contra comercios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:22:12
Querétaro, Qro., 5 de marzo de 2026.- Hasta de 60 mil pesos será la multa, dependiendo la gravedad de la infracción para quién deposite los desechos en horarios y lugares no permitidos, advirtió Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro. 

Por ello, anunció que se aplicarán sanciones a los comercios medianos y grandes que no cuenten con contrato de recolección de basura y que depositen sus desechos en horarios y lugares no autorizados.
“Vamos por todos los comercios que están sacando la basura cuando se les antoja y donde se les antoja. Si identificamos que lo hacen en avenidas o calles a mediodía o en la tarde, los vamos a sancionar fuerte”.

Señaló que gran parte de los problemas de limpieza en la ciudad se deben a la irresponsabilidad de algunos negocios que no cumplen con la normatividad. Las multas, precisó, van desde mil hasta 60 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Noventa Grados
