Han sido beneficiadas más de mil nuevas empresas con el programa "Emprende con Futuro" en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro, a través de su programa público de emprendimiento “Emprende con Futuro” ha logrado beneficiar a más de mil nuevas empresas tan solo en lo que va de este año, esto con distintos beneficios para alcanzar un crecimiento en su facturación, informó Alejandro Sterling, titular de la dependencia municipal.

Explicó que este programa, que en su primera generación que arrancó desde el año pasado con 300 empresas beneficiarias, ya ha logrado triplicar su alcance y además mantiene un porcentaje de continuidad en sus distintas etapas de más del 70 por ciento, es decir, 7 de cada 10 empresas nuevas logran acceder a todos los apoyos y capacitaciones.

Precisó que la oferta contempla desde la oferta de capital semilla para iniciar con sus primeras inversiones, cursos de capacitación sobre confirmación de negocios, convenios con cadenas de distribución y puntos de venta, así como promoción de servicios.

“Entre las y los emprendedores que participan en este programa, los rangos de edad promedio oscilan entre los 31 y 40 años, aunque hay casos de beneficiarios que superan los 70 años y que buscan generar un emprendimiento propio, rompiendo el mito de que emprender es una actividad solo de la población joven”.

Destacó que el emprendimiento se ha destacado como uno de los ámbitos más paritarios en el ecosistema económico del municipio pues el 50.3% de los beneficiarios de este programa son hombres y 49.7 por ciento son mujeres.