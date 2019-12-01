Haciendo de cada calle un lugar más seguro y habitable: Humberto Jiménez Solís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 21:45:48

Los Reyes, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- El Gobierno Municipal de Los Reyes, encabezado por el presidente Humberto Jiménez Solís, continúa trabajando de manera constante para mejorar la infraestructura urbana y los espacios de convivencia, así como las vialidades, dotando de los servicios a las y los reyenses.

Es así que se llevaron a cabo trabajos de emparejamiento en la calle San Marcos, ubicada en la colonia San Gabriel, con el objetivo de brindar calles más seguras y transitables para las familias del municipio. Estas acciones fueron coordinadas por la Dirección de Obras Públicas, encabezada por Víctor Argüello.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la movilidad, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Cada obra es un paso hacia un municipio más organizado y funcional.

Los Reyes avanza gracias a un gobierno cercano, que escucha a la gente y responde con hechos concretos. Las mejoras en calles y espacios públicos son un ejemplo del trabajo constante que se realiza en todos los rincones del municipio.

El presidente Humberto Jiménez Solís invitó a la ciudadanía a seguir participando activamente, para que juntos se logre un municipio más próspero y con mejor calidad de vida para todos.