Habrá más interés en el mundial que en los cambios en el gobierno, afirma Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 13:03:54

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el próximo año habrá más interés de la población hacía el Mundial de Futbol y la selección Mexicana, que en los cambios que se puedan registrar en los gobiernos.

En conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal señaló que no es momento para que quienes busquen participar en el proceso electoral 2026-2027 dejen la administración estatal, pues la atención estará en el evento deportivo que tendrá como sedes México - Estados Unidos y Canadá.

En este sentido, ironizó al señalar que si algún funcionario deja el gobierno en época mundialista, corre el riesgo de quedar “offside”, es decir, fuera de lugar.

Ramírez Bedolla subrayó que ha pedido a los integrantes de su gabinete que se trabaje de manera más intensa de enero a mayo para que la ciudadanía esté pendiente de los avances previo a que inicie el mundial de futbol.