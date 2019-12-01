Habitantes de Cocucho reciben orientación sobre apoyos para familias migrantes

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán (Semigrante), Antonio Soto Sánchez, sostuvo un encuentro en las instalaciones de la dependencia con habitantes de la comunidad de Cocucho, municipio de Charapan, para informarles sobre los distintos programas y servicios que ofrece la dependencia, con el objetivo de fortalecer el vínculo con las comunidades con alta tradición migrante.

Durante el encuentro, se brindó orientación sobre trámites de visas del programa Reencuentro Familiar (Refami), la tarjeta Orgullo Migrante y otros beneficios, así como los esquemas de acompañamiento que impulsa el Gobierno del Estado para las y los michoacanos en contexto de movilidad.

“Michoacán es binacional por historia y por identidad. Nuestro compromiso es garantizar que ninguna familia migrante se sienta sola, que sepan que aquí tienen una secretaría que los escucha, orienta y acompaña. El esfuerzo conjunto entre comunidades y gobierno nos permite brindar una atención integral para todas y todos”, enfatizó el funcionario estatal.

Destacó que en el estado hay miles de familias que mantienen lazos permanentes entre sus comunidades de origen y Estados Unidos, por lo que es fundamental sostener una atención cercana y permanente.

Por último, reiteró que la Semigrante continuará trabajando de manera coordinada con autoridades municipales y representantes comunitarios para acercar los servicios a cada rincón del estado y fortalecer el bienestar de las familias michoacanas, tanto en el país como en el exterior.