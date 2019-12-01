Reginaldo Sandoval tendría que sujetarse a encuesta si quiere ser candidato de coalición: Morena Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 15:26:16
Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- Si el diputado federal Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo desea participar en la contienda por la candidatura a la gubernatura, también será sometido a encuestas, señaló Jesús Mora González, líder estatal de Morena.

En rueda de prensa, indicó que en otros procesos electorales, tanto aspirantes del PT, Verde y Morena han participado en encuestas para determinar quién representará a la coalición.

"En el caso del PT, pues, estoy convencido de que si desea participar el diputado Reginaldo Sandoval, tendremos que ir a una encuesta, como ha sucedido en otros procesos en donde los que aspiran, tanto del PT como del Verde como de Morena, van a una encuesta, y el que esté mejor posicionado o posicionada es quien representa a la coalición que en este caso habrá de construirse de cara al proceso del 2027", comentó el ex edil de Tuxpan.

Mora González descartó que exista una ruptura entre los partidos de Morena y del Trabajo.

Reiteró que para Morena no es momento de alianzas, y recordó que en días pasados Octavio Ocampo, líder del PRD-M, se refirió a la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde Luján, como "esa muchacha", acción que, dijo, erosiona cualquier diálogo.

