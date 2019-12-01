Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 16:55:57

León, Guanajuato, 21 de noviembre de 2026.- El exfutbolista Carlos “Gullit” Peña fue señalado por la exregidora Gabriela Echeverría de haberla tocado sin su consentimiento durante una reunión de aspirantes de Morena en León, Guanajuato.

De acuerdo con el señalamiento de Echeverría, el exjugador le tocó una pierna durante el encuentro, por lo que decidió cambiarse de lugar. Ante lo ocurrido, anunció que presentará una queja ante las instancias internas del partido.

Por su parte, Rudel Oliva, presidente del Consejo Estatal de Morena en Guanajuato, confirmó que tuvo conocimiento del caso y que informará a las autoridades correspondientes para que se revise la situación.

El exfutbolista busca participar en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará el proyecto del partido en León, rumbo a las elecciones municipales de 2027.