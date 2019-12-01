Guillermo Vega Guerrero invitó a la dirigencia estatal de Morena a mandar apoyos para los damnificados por las lluvias en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro invito a la dirigencia estatal de Morena que deje de mandar boletines y que mejor mande trapeadores, escobas, jaladores, jabón Roma y pinol para apoyar a los damnificados por la tormenta atípica que azoto en la Zona Metropolitana hace unos días.

“Con mucho respeto lo digo, manden cosas. Pero como esas cosas cuestan no le quieren poner de su bolsa. Hay mucho que seguir haciendo y yo sigo invitando a mis compañeros legisladores a que regresen a sus distritos, aquellos que tienen los distritos inundados a para que se les vea en las calles”.

Respecto a la crítica que hizo el legislador Ulises Gómez de la Rosa, respecto al uso de recursos de la Legislatura Local, Vega Guerrero aclaró que el recurso que usaron los diputados fue de las prerrogativas que reciben.

“Nosotros usamos dinero que él también tiene para llevar apoyo a los ciudadanos y me parece que él se sabe muy bien el librito de la 4T de desviar la atención y de mentir. Él está mintiendo, no usamos para nada recursos de la Legislatura. ¿Qué sí hicimos el sábado y domingo y los funcionarios que quisieron?, nos acompañaron a entregar esto en su tiempo libre, no les representa pago extra ni mucho menos, pero nosotros sí fuimos, cosa que él también pudo ir”.

Destacó que los legisladores de la oposición no quisieron apoyar en la compra de pinol, cloro y demás artículos de limpieza porque todo cuesta y ellos quisieron ahorrar la lana e hicieron mutis y solo mandaron un boletín donde instan a las autoridades a lo que sí están haciendo, a que lo sigan haciendo; inclusive vi a diputados culpar al alcalde de que había llovido mucho.