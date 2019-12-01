Guardianes del Agua una apuesta por la conciencia y el futuro hídrico de Morelia: Adolfo Torres 

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Con el firme compromiso de construir una cultura del cuidado del agua desde la raíz, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) creó el programa Guardianes del Agua, una estrategia integral que busca fomentar en las infancias el amor, respeto y responsabilidad por este recurso vital.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que este programa representa una inversión social a largo plazo, “En el Organismo entendemos que el cuidado del agua no solo es una responsabilidad institucional, sino un compromiso colectivo. Guardianes del Agua es una semilla que estamos sembrando en nuestras niñas y niños para que crezcan con conciencia, responsabilidad y amor por Morelia. Cada escuela que visitamos, cada familia que se suma, fortalece la construcción de una ciudad más sostenible”.

El titular de la paramunicipal subrayó que, a través de dinámicas educativas, actividades lúdicas y mensajes claros sobre el uso responsable del agua, se ha logrado que las y los participantes no solo aprendan, sino que se conviertan en promotores activos del cambio dentro de sus hogares y comunidades.

Este esfuerzo se enmarca en la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien ha reiterado que la educación ambiental y la participación ciudadana son pilares fundamentales para consolidar un municipio más ordenado, consciente y comprometido con su desarrollo sostenible.

El programa nació ante la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre el uso responsable del agua, entendiendo que la educación es la herramienta más poderosa para generar cambios duraderos. Por ello, Guardianes del Agua tiene como propósito primordial sembrar desde edades tempranas valores de cuidado ambiental, promover la educación hídrica y fortalecer el trabajo en comunidad entre estudiantes, docentes y familias.

Desde su implementación, el programa ha tenido una respuesta sumamente positiva en las instituciones educativas de la capital michoacana. A la fecha, 13 mil 513 personas entre niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, así como maestras y maestros se han registrado como Guardianes del Agua, consolidando una red ciudadana comprometida con el futuro de Morelia.



Finalmente, Adolfo Torres, invitó a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa visitando la página oficial www.guardianesdelaguamorelia.com y formar parte del movimiento que busca transformar la cultura del agua en la capital michoacana.