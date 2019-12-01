Guadalupe Taddei destaca importancia del PREP para garantizar certeza el día de la elección

Guadalupe Taddei destaca importancia del PREP para garantizar certeza el día de la elección
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 21:37:00
Ciudad de México, 26 de febrero de 2026.- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que México no puede quedarse sin información de las casillas el día de la elección, al destacar la relevancia de contar con mecanismos que brinden certeza y transparencia en el proceso electoral.

Señaló que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es una herramienta clave para ofrecer información oportuna a la ciudadanía una vez que concluye la jornada electoral, permitiendo conocer las tendencias iniciales de la votación.

Taddei enfatizó que la existencia del PREP fortalece la confianza ciudadana en las instituciones electorales, ya que garantiza que los datos capturados desde las casillas sean difundidos de manera clara, ordenada y verificable.

La consejera presidenta reiteró que asegurar la difusión de resultados preliminares el mismo día de la elección es fundamental para la estabilidad democrática y para evitar incertidumbre en torno a los comicios.

