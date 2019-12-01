Grupo Samuray aviva la Fiesta Moreliana frente a la majestuosa Catedral

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2026.- La Fiesta Moreliana organizada por el Ayuntamiento, continuó con un ambiente de alegría y celebración en el corazón del Centro Histórico, donde el Grupo Samuray hizo vibrar a las familias morelianas, visitantes y turistas que se dieron cita para disfrutar de una noche de música frente a la majestuosa Catedral de Morelia.

Con sus primeros acordes, la agrupación recibió una cálida bienvenida del público, que comenzó a corear uno de sus grandes éxitos, “Contigo o sin ti”, convirtiendo la plaza en un gran escenario de voces compartidas.

Mientras la Catedral, señorial e imponente, encendía poco a poco sus luces para acompañar la celebración, Grupo Samuray llevó al público por un recorrido de canciones románticas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, entre ellas “Él soy yo”, “Un amor imposible” y “Tiernas mentiras”.

Las voces de los asistentes se sumaron a las de la agrupación en cada canción, en una noche en la que la música, las luces y la arquitectura del Centro Histórico se conjugaron para ofrecer un espectáculo pensado para el disfrute de las familias y quienes visitan la ciudad.

Así, la Fiesta Moreliana continúa llenando de música y alegría el corazón de la ciudad, que demuestra con estos eventos por qué es el mejor lugar para vivir.