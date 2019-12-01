Grupo Rifel invertirá más de 100 millones de dólares en nueva planta en Colón, Querétaro

Colón, Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Para fortalecer la presencia de la industria alimentaria en Querétaro y refrendar la confianza de la iniciativa privada en las condiciones de competitividad de la entidad, el gobernador Mauricio Kuri González, encabezó en el municipio de Colón la inauguración de la segunda planta de Grupo Pan de Pala Rifel, proyecto que contempla una inversión superior a 100 millones de dólares y tiene como meta triplicar su capacidad productiva y superar los mil 500 empleos directos.

Desde el Parque Industrial Kaizen II, Kuri González señaló que Querétaro mantiene condiciones favorables para el establecimiento y la expansión de empresas, resultado de los esfuerzos para fortalecer el ecosistema económico y la competitividad.

Destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad posicionó a la entidad como la segunda más competitiva del país en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026.

Destacó que la apertura de estas instalaciones representa un paso importante en la consolidación de la compañía, que llegó a México en 2016 y eligió Querétaro para establecer su primera planta de producción. Asimismo, reconoció el esfuerzo de quienes han contribuido al desarrollo de la empresa, cuyo crecimiento ha generado oportunidades laborales para las familias queretanas.

“En Querétaro le apostamos muchísimo a que este ecosistema que tenemos no se pierda y lleva muchos años este ecosistema que ha dado buen resultado en economías inclusivas, apostando a la certidumbre jurídica, a las instituciones y al Estado de Derecho”.

Reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando la innovación y generando nuevas oportunidades para las y los queretanos, mediante acciones en las que la generación de empleo, la capacitación y el desarrollo de la producción industrial acompañen la transformación del estado.

David Rifel Auvert, director de Administración y Finanzas de Grupo Rifel, mencionó que hace más de 20 años la empresa nació en Venezuela como un proyecto familiar dedicado a la panificación y la pastelería industrial. Tras una década de operaciones, dio un giro en 2016, cuando sus fundadores apostaron por México y eligieron Querétaro para establecer su primera planta de producción. Desde entonces, además de generar empleos, la compañía ha fortalecido su presencia en la industria alimentaria, con un crecimiento anual superior al 40 por ciento.

Informó que actualmente la empresa cuenta con más de 800 colaboradores y que, con esta expansión, busca superar los mil 500 empleos directos. Con la puesta en marcha de la nueva planta, prevé ampliar su presencia en el mercado, fortalecer sus alianzas comerciales y continuar su expansión hacia otros destinos internacionales, con Querétaro como aliado para sus operaciones.

“Elegimos seguir creciendo en Querétaro por su talento, su infraestructura y su conectividad. Señor Gobernador, gracias a usted y a su equipo por su acompañamiento y por contribuir siempre a generar las condiciones para lograr invertir y crear empleos. (...) Hoy comienza una nueva etapa para Rifel. La asumimos con entusiasmo y con el compromiso de seguir cumpliendo con nuestra gente, nuestros clientes y el país que nos ha permitido crecer”.

Reconoció que, con la puesta en marcha de esta segunda planta, Rifel fortalece su cobertura nacional, acompaña el crecimiento de sus aliados comerciales y continúa desarrollando oportunidades de exportación hacia Estados Unidos y Centroamérica.

“La nueva infraestructura integra automatización, sistemas robotizados y tecnología proveniente de fabricantes de Estados Unidos, Europa y Asia, lo que contribuye a fortalecer el control de los procesos, agilizar los cambios de formato, atender distintos volúmenes de producción y mantener la consistencia de los productos a mayor escala”.