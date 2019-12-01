Grecia Quiroz descuida Uruapan para hacer asambleas en otros municipios, acusa Gladyz Butanda

Grecia Quiroz descuida Uruapan para hacer asambleas en otros municipios, acusa Gladyz Butanda
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 12:15:48
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Morelia, Michoacán, a 21 de julio del 2026.- La aspirante a la Coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Gladyz Butanda Macías, acusó que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, descuida sus municipios para realizar asambleas en otras localidades del estado.

En conferencia de prensa, la ex funcionaria estatal expuso que, por ejemplo, este fin de semana la presidenta municipal llevó a cabo una asamblea en Zacapu, donde estuvo acompañada por funcionarios municipales, sin lograr un respaldo visible de la ciudadanía. Por este motivo, consideró que la administración del gobierno independiente deja mucho que desear en su desempeño.

Asimismo, dijo considerar que el Movimiento del Sombrero no tiene el respaldo ciudadano fuera de la Perla del Cupatitzio, pues no les acompañan durante sus eventos al interior de la entidad, de tal manera, dudó que puedan llegar a tener resultados electorales similares a los que ha logrado Morena en Michoacán.

Gladyz Butanda prefirió evitar alguna declaración al respecto de si los aspirantes de partidos de oposición deban solicitar licencia o renunciar a sus cargos para llevar a cabo asambleas partidistas fuera de sus municipios, pues, mencionó, será la ciudadanía quien juzgue su actuar, al descuidar sus actividades con fines electorales.

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