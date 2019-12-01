Grecia Aguilar recorre Ocampo, Zitácuaro y Angangueo para rendir cuentas y seguir cumpliéndole a la gente

Zitácuaro, Michoacán, a 4 de octubre del 2026.- De frente y en territorio, el trabajo legislativo también se rinde cuentas; por ello, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura, Grecia Aguilar Mercado, recorrió Ocampo, Zitácuaro y Angangueo para entregar personalmente su Segundo Informe Legislativo, compartir con las familias lo realizado durante este segundo año de labores y escuchar las necesidades que hoy tiene el Oriente michoacano.

Las calles, comercios y espacios públicos de estos municipios fueron parte de la ruta que siguió la legisladora para encontrarse con la población; en Zitácuaro caminó por distintas zonas y visitó negocios locales, mientras que en Ocampo y Angangueo también entregó su informe y recogió inquietudes y propuestas de ciudadanas y ciudadanos.

Entre los temas que destacó durante estos encuentros se encuentra la iniciativa que presentó para crear un Registro Estatal de Personas Docentes Sancionadas por Acoso o Abuso Sexual; la propuesta busca que las autoridades puedan consultar antecedentes antes de una contratación o cambio de adscripción, evitando que personas sancionadas puedan trasladarse de escuela, municipio o subsistema sin que exista información institucional que permita prevenir nuevos casos.

El planteamiento establece que el registro únicamente contemple casos con resolución administrativa firme o sentencia penal ejecutoriada, sin incorporar denuncias ni investigaciones abiertas; además, considera mecanismos de confidencialidad y respeto al debido proceso, con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de los espacios educativos.

También forma parte de su agenda legislativa la iniciativa para reconocer y atender la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, incluida aquella relacionada con contenidos generados mediante inteligencia artificial; la propuesta busca fortalecer la prevención, atención y sanción de estas conductas, además de impulsar acciones de educación y sensibilización dirigidas a estudiantes, madres, padres, tutores y personal educativo.

Durante este segundo año de trabajo, Grecia Aguilar ha impulsado además propuestas relacionadas con las juventudes, las personas con discapacidad y el derecho a la educación; las inquietudes que recoge directamente en los municipios forman parte de los temas que lleva al Congreso del Estado para convertirlas en iniciativas y propuestas legislativas.

La labor en territorio también se ha traducido en gestiones para las familias que solicitan apoyo; entre ellas se encuentran la entrega de aparatos auxiliares para la movilidad, apoyos para vivienda y acompañamiento ante distintas instancias, buscando dar cauce a las demandas ciudadanas dentro de sus posibilidades.

El recorrido por el Oriente michoacano forma parte de una dinámica que la legisladora mantiene durante su segundo año de labores; escuchar a la población, conocer sus necesidades y llevar sus planteamientos al Congreso son parte de una agenda que combina el trabajo legislativo con la gestión directa.

Con Ocampo, Zitácuaro y Angangueo, Grecia Aguilar continúa llevando su Segundo Informe Legislativo hasta las comunidades y colonias de la región; la intención es mantener el contacto directo con la ciudadanía, informar sobre lo realizado y recoger nuevas propuestas para continuar el trabajo desde la LXXVI Legislatura.