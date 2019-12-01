Grecia Aguilar llama al Congreso del Estado a no evadir el debate sobre la inseguridad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- El silencio institucional no debe ser la respuesta ante la tragedia y el Poder Legislativo debe ser la voz de la ciudadanía, no guardar silencio ante la violencia, subrayó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, quien lamentó la decisión de posponer la sesión programada para este miércoles, en la cual se contemplaba abordar los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan, donde fue privado de la vida el presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez.

La legisladora recordó que existía un acuerdo parlamentario para que, durante la toma de protesta de la alcaldesa sustituta, las bancadas no fijaran postura, dado que se llevaría a cabo una sesión específica para analizar la situación de inseguridad en Uruapan y pronunciarse al respecto. Sin embargo, de manera posterior se determinó prorrogar dicha sesión hasta nuevo aviso, decisión que no contó con el respaldo de Movimiento Ciudadano, y otras bancadas.

Grecia Aguilar destacó que el Congreso del Estado es la voz de las y los ciudadanos, por lo que consideró que guardar silencio frente a hechos tan graves equivale a callar a la sociedad que se representa.

“No es posible guardar silencio ante lo sucedido. Mientras en otros estados se ha abierto el debate sobre la inseguridad, en Michoacán, donde ocurrieron los hechos, se opta por postergar la discusión. No podemos permitir que el Congreso rehúya a su responsabilidad”, subrayó.

Asimismo, señaló que el pretexto de enfocar la agenda al denominado “Plan Michoacán”no debe ser motivo para renunciar al debate público sobre los temas que más preocupan a la ciudadanía. “No se puede aplazar una discusión tan importante mientras la ciudadanía exige respuestas y acciones frente a la violencia”.

Hizo hincapié en que como bancada pedirán que esa sesión en específico se realice a la brevedad a fin de que las y los diputados puedan fijar postura institucional y legislativa ante los hechos que lamentablemente enlutan a Michoacán.