Grecia Aguilar llama al Congreso del Estado a no evadir el debate sobre la inseguridad en Michoacán

Grecia Aguilar llama al Congreso del Estado a no evadir el debate sobre la inseguridad en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 22:35:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- El silencio institucional no debe ser la respuesta ante la tragedia y el Poder Legislativo debe ser la voz de la ciudadanía, no guardar silencio ante la violencia, subrayó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, quien lamentó la decisión de posponer la sesión programada para este miércoles, en la cual se contemplaba abordar los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan, donde fue privado de la vida el presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez.

La legisladora recordó que existía un acuerdo parlamentario para que, durante la toma de protesta de la alcaldesa sustituta, las bancadas no fijaran postura, dado que se llevaría a cabo una sesión específica para analizar la situación de inseguridad en Uruapan y pronunciarse al respecto. Sin embargo, de manera posterior se determinó prorrogar dicha sesión hasta nuevo aviso, decisión que no contó con el respaldo de Movimiento Ciudadano, y otras bancadas. 

Grecia Aguilar destacó que el Congreso del Estado es la voz de las y los ciudadanos, por lo que consideró que guardar silencio frente a hechos tan graves equivale a callar a la sociedad que se representa.

“No es posible guardar silencio ante lo sucedido. Mientras en otros estados se ha abierto el debate sobre la inseguridad, en Michoacán, donde ocurrieron los hechos, se opta por postergar la discusión. No podemos permitir que el Congreso rehúya a su responsabilidad”, subrayó.

Asimismo, señaló que el pretexto de enfocar la agenda al denominado “Plan Michoacán”no debe ser motivo para renunciar al debate público sobre los temas que más preocupan a la ciudadanía. “No se puede aplazar una discusión tan importante mientras la ciudadanía exige respuestas y acciones frente a la violencia”.

Hizo hincapié en que como bancada pedirán que esa sesión en específico se realice a la brevedad a fin de que las y los diputados puedan fijar postura institucional y legislativa ante los hechos que lamentablemente enlutan a Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
CDMX: Caos y balacera en Plaza San Jerónimo durante robo a joyería; un detenido ligado a tres asaltos similares
Alumno de secundaria modifica fotos de sus compañeras con IA y crea catálogo virtual de contenido para adultos en Zacatecas
Pide la FGE de Michoacán ayuda a la ciudadanía para identificar a dos hombres buscados por autoridades de Guanajuato
Plan Michoacán: Efectivos de los tres niveles de Gobierno refuerzan vigilancia y seguridad del sector citrícola de Apatzingán
Más información de la categoria
Se tiñe de blanco Uruapan, para despedir a Carlos Manzo en su último día de novenario
Crece la sombra sobre la muerte del asesino de Carlos Manzo: Harfuch no puede aclarar si autor del crimen fue ultimado tras ser detenido
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Comentarios