Grecia Aguilar fortalece agenda social en el oriente y resuelve gestiones

Angangueo, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- Michoacán necesita representantes que conozcan de primera mano las necesidades de la gente y conviertan sus demandas en acciones concretas, sostuvo la diputada local Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, al mantener recorridos por colonias y comunidades de su región.

La legisladora destacó que trabajar por Michoacán no se limita a las oficinas ni termina en el trabajo parlamentario, pues también implica caminar las calles, saludar a las familias, escuchar sus inquietudes y conocer las dificultades que enfrentan todos los días. Por ello, mantiene una agenda de cercanía ciudadana en los municipios de Angangueo, Zitácuaro y Ocampo.

Como parte de estas visitas, Grecia Aguilar está entregando aparatos funcionales y atendido gestiones para facilitar el acceso a aparatos auxiliares que contribuyan a su movilidad y vida cotidiana.

Señaló que detrás de cada solicitud hay una persona y una familia que necesita respuestas, por lo que la atención debe darse con sensibilidad, responsabilidad y seguimiento.

En materia educativa, la diputada también ha respaldado a estudiantes mediante la entrega de útiles escolares y ha recibido planteamientos relacionados con distintas necesidades de las comunidades. Estas acciones forman parte de un trabajo que busca acercar soluciones a quienes enfrentan mayores dificultades y abrir canales de atención para las familias.

La coordinadora parlamentaria subrayó que las demandas ciudadanas también deben traducirse en propuestas y decisiones desde el Congreso, incluidas aquellas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades, ya que escuchar a quienes viven directamente los problemas permite impulsar una agenda legislativa vinculada con la realidad de cada municipio.

Grecia Aguilar Mercado reiteró que su responsabilidad como legisladora es impulsar leyes y acuerdos que respondan a las necesidades de Michoacán, sin perder el contacto con la ciudadanía. A través de los recorridos territoriales, afirmó, Movimiento Ciudadano busca mantener una política cercana, donde escuchar sea el punto de partida para gestionar, legislar y trabajar por mejores condiciones de vida para las familias.