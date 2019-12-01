Gobierno Municipal reconocerá a quienes sirven con amor a Morelia: Contralora

Gobierno Municipal reconocerá a quienes sirven con amor a Morelia: Contralora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 11:08:53
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Morelia, Michoacán; 21 de abril de 2026.- La contralora Municipal, María del Carmen López Herrejón y el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, en trabajo conjunto, atestiguaron el cierre de la plataforma para la votación al “Reconocimiento al Mérito como Servidor Público Municipal de Morelia” a las 23:59 horas de ayer. En total se emitieron 2,623 votos.

Concluida la votación interna, ya se seleccionaron a los tres primeros lugares, quienes recibirán su condecoración el próximo lunes 27 de abril. Previamente, el Comité de Integridad Pública y Ética (CIPE) había dado a conocer a las y los 10 finalistas (5 mujeres y 5 hombres) de esta distinción impulsada por el Gobierno del Alcalde Alfonso Martínez Alcázar, que reconoce la labor, el compromiso y la vocación de servicio de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Morelia.

Los estímulos económicos serán entregados el próximo lunes con el objetivo de fortalecer la identidad institucional y reconocer el esfuerzo diario de las y los servidores públicos que con su trabajo contribuyen al funcionamiento del Gobierno de Morelia y al bien de la población aseguró Yankel Benítez.

Durante el proceso, la Contralora Municipal, María del Carmen López Herrejón, destacó que este reconocimiento es un incentivo para fortalecer la ética, el desempeño y la cultura de integridad en el servicio público.

Con el cierre de la votación, el Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso de reconocer y motivar la excelencia en el servicio público, promoviendo siempre la participación, la transparencia y el orgullo de servir a la capital del estado.

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