Gobierno de Quiroga llevó la Posada Tradicional a la comunidad de Sanambo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 13:29:33

Quiroga, Michoacán, 22 de diciembre 2025.– Se llevó a cabo con éxito la Posada Tradicional en la comunidad de Sanambo, como parte del programa Luz y Tradición Quiroga 2025, impulsado para preservar las costumbres decembrinas y fortalecer la convivencia comunitaria.

Durante el evento, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, informó que esta posada fue organizado por el Ayuntamiento de Quiroga en coordinación con el Sistema DIF Municipal, y reunió a familias de la localidad en un ambiente de alegría, unión y espíritu navideño, reafirmando el valor de las tradiciones como un pilar de identidad y cohesión social.

Asimismo, destacó que estas actividades forman parte del compromiso de su administración por acercar celebraciones dignas a todas las comunidades del municipio, promoviendo espacios de encuentro familiar y reforzando los lazos entre vecinas y vecinos.

“Cada posada es una oportunidad para compartir, para reencontrarnos como comunidad y para mantener vivas nuestras tradiciones, que son el alma de Quiroga”, expresó la edil.

Cabe destacar que la Posada Tradicional se realizó la tarde del viernes 19 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, en la comunidad de Sanambo, como parte de una agenda cultural y social que continuará recorriendo distintas localidades del municipio durante la temporada decembrina.