Gobierno de Quiroga entrega becas del 50% a jóvenes universitarios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 22:01:21
Quiroga, Michoacán, a 27 de agosto 2025.– Con la convicción de que la educación es el mejor camino para construir un futuro con más oportunidades, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, realizó la entrega de becas del 50% a jóvenes que iniciarán su etapa universitaria.

Este apoyo fue posible gracias a la coordinación con el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Privada de Michoacán (UPM), institución que, a través de su campus Pátzcuaro, ofrece diversos programas académicos que permitirán a las y los beneficiarios fortalecer su perfil profesional.

Al respecto, la alcaldesa destacó que este programa responde a uno de sus compromisos más importantes: respaldar a las juventudes de Quiroga en su camino hacia la educación superior. Asimismo, subrayó que, desde su gobierno, seguirá trabajando para abrir más oportunidades que acerquen a las y los estudiantes a un mejor mañana.

Con estas acciones, “refrendamos nuestro compromiso de ser aliado de las juventudes, brindando apoyos que les permitan crecer académica y profesionalmente, y consolidar un futuro más próspero para el municipio”, finalizó la edil.

