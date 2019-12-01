Gobierno de Morelos entrega paquetes de útiles escolares en apoyo a las familias del municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 19:49:15

Villa Morelos, Michoacán, a 27 de agosto 2025.- Como parte del compromiso de la administración con la educación y la economía familiar, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, está llevando a cabo la entrega de apoyos escolares en todo el municipio.

Esta acción, se realiza en coordinación con distintas áreas del Ayuntamiento, como el Sistema DIF Municipal, el Instituto de la Mujer y otras dependencias, que suman esfuerzos para garantizar que cada niña y niño cuente con las herramientas necesarias para iniciar el próximo ciclo escolar.

“Sabemos que el regreso a clases representa un gasto importante para las familias; por ello, nuestra administración ha decidido acompañarlos con este apoyo, para que ningún estudiante de nuestro municipio se quede sin los útiles básicos que necesita en las aulas”, señaló Julio César Conejo Alejos.

La entrega de los paquetes se está llevando a cabo durante este periodo vacacional, con el propósito de que los estudiantes de nivel básico escolar estén listos para el arranque oficial de clases, el próximo 1 de septiembre.

Se están entregando mochilas y en otros casos apoyando con diversos artículos esenciales para el aprendizaje, tales como cuadernos, lápices, plumas, colores, borradores, sacapuntas y una regla, entre otros materiales básicos.

“En apoyo de los alumnos pero también directamente a la economía de las familias y asegurando que los niños y jóvenes del municipio tengan mejores condiciones para aprovechar su educación”, subrayó el edil.

Al tiempo que, reafirmó que su gobierno seguirá impulsando programas que fortalezcan la educación y contribuyan al bienestar de las familias morelenses, convencido de que la formación académica es la base de un futuro con más oportunidades.