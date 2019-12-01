Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:40:05

Morelia, Michoacán; 23 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia participará este miércoles 25 de noviembre en la Feria del Bienestar, que se realizará en la Escuela Secundaria Federal No. 14, ubicada en Villas del Pedregal, de 9:00 a 15:00 horas.

El objetivo es acercar servicios y trámites de los gobiernos federal, estatal y municipal a las familias de esta zona y de comunidades cercanas.

En representación del Ayuntamiento, el coordinador de Gabinete Municipal, Gabriel Alberto Guzmán Díaz, destacó la importancia de estas jornadas para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Señaló que el Ayuntamiento apoyará con logística, mobiliario, difusión y la participación de distintas dependencias municipales. Entre ellas se encuentran la Tesorería Municipal, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bien Común y Política Social y el DIF Municipal.

Guzmán Díaz destacó que la construcción de la paz también implica acercar servicios, generar oportunidades y fortalecer la convivencia entre autoridades y ciudadanía. Por ello, celebró que estas ferias se realicen en distintos municipios de Michoacán e invitó a las familias de Villas del Pedregal y colonias y tenencias cercanas, como Capula, a participar y aprovechar los servicios disponibles.

Se estima la participación de 42 dependencias de los tres órdenes de gobierno. Entre los servicios que se ofrecerán destacan mastografías, expedición de licencias de manejo, jornadas de vacunación, aplicación de vacunas antirrábicas para mascotas, venta de artesanías y productos nacionales, así como información y orientación para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y negocios familiares.

En este último rubro se brindará información sobre estímulos económicos para fortalecer los negocios. El anuncio se realizó en compañía del secretario de Desarrollo Económico del Estado, Claudio Méndez Fernández, y de Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para acercar servicios y oportunidades a las familias morelianas