Gobierno de Morelia refuerza alumbrado del Panteón Municipal

Gobierno de Morelia refuerza alumbrado del Panteón Municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 15:26:59
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Morelia, Michoacán; 15 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, se prepara para recibir a las familias y visitantes que acudirán a los distintos espacios de la ciudad con motivo de los festejos de Día de Muertos, mediante acciones de mantenimiento y mejora de los espacios públicos.

Como parte de estos trabajos, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, personal de Alumbrado Sustentable concluyó la instalación de 15 reflectores nuevos de alta potencia en el interior del Panteón Municipal, con el propósito de mejorar la iluminación, especialmente durante las horas de menor luz natural.

Por instrucción del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno Municipal prioriza la seguridad y el bienestar de las personas que participan en estas tradiciones, procurando que cuenten con espacios en mejores condiciones para visitar a sus seres queridos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento mantiene los preparativos para recibir a quienes visitan la capital michoacana durante esta temporada, para puedan disfrutar de las actividades y eventos programados para celebrar el Día de Muertos.

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