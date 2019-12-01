Gobierno de Morelia realiza limpieza integral del Mercado Nicolás Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 12:20:00

Morelia, Michoacán; 16 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo una limpieza integral del Mercado Nicolás Bravo (también conocido como “Mercado del Santo Niño”), cumpliendo así el objetivo de procurar espacios dignos para oferentes y compradores.

En la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar, los mercados municipales de Morelia son un importante centro para la economía local y el sustento de las familias. Por lo anterior, el personal de la dependencia realizó el lavado exhaustivo en las inmediaciones del mercado, abarcando la fachada, las banquetas de la periferia y dos calles aledañas.

Cabe resaltar que en esta labor participó personal a cargo de maquinaria y locatarios del mismo mercado, creando así una colaboración efectiva entre gobierno y ciudadanía para que el “Mercado del Santo Niño” brille más.

La administración de Alfonso Martínez refrenda su apoyo para que los mercados municipales brillen con condiciones dignas, construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.