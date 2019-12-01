Gobierno de Morelia, mediante Saderm, continúa con apoyos al sector productor de pescado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 18:41:24

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- El gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue firme en su apoyo a los productores de pescado, mediante la entrega de crías de trucha a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm).

En ese sentido, se distribuyeron más de 6 mil 500 organismos de trucha arcoíris en diversas localidades de las tenencias de Atécuaro, Santiago Undameo y San Miguel del Monte, en tanto que dichos ejemplares fueron depositados en estanques para su desarrollo y crecimiento.

El objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria y generar mayores ingresos en las familias de la zona rural de Morelia, así como impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y fortalecer las capacidades productivas de las comunidades.

Cabe destacar que para este 2026 se estima cerrar el año con la entrega de 254 mil 100 crías de alevines, en beneficio de más de 22 localidades de la zona rural de Morelia y alrededor de mil 436 habitantes del norte y sur del municipio.

Asimismo, el impacto productivo y económico será de 76 mil 230 kilogramos, lo cual equivale a más de 6.4 millones de pesos, contribuyendo así a impulsar el desarrollo piscícola en la región.

El titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, destacó que de esta forma se genera un impacto positivo en la economía de las familias, pues la trucha, además de contribuir a una alimentación saludable, presenta un crecimiento relativamente rápido, lo que permite obtener una producción en menor tiempo para su comercialización o autoconsumo.