Gobierno de Morelia invita a encendido especial de Catedral con motivo del Festival de Música

Gobierno de Morelia invita a encendido especial de Catedral con motivo del Festival de Música
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:43:16
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Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invita a disfrutar este sábado 14 de noviembre del tradicional y majestuoso espectáculo de encendido de la Catedral, que en esta ocasión estará tematizado con la pieza musical denominada “Zapateado”, interpretado por el reconocido trompetista francés Romain Leleu, acompañado de una orquesta sinfónica.

En ese sentido, la Secretaría de Turismo Municipal informa que este espectáculo que une música, arte y patrimonio arquitectónico se realiza en el contexto la 38 edición del Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez", que se desarrollará del 13 al 22 de noviembre, durante diez días de actividades que reunirán a músicos y ensambles de 13 países.

A esta celebración musical se sumó la reciente develación de la escultura en bronce del compositor moreliano Miguel Bernal Jiménez, en el Jardín de Las Rosas, un reconocimiento a su legado y aportación a la música mexicana, que fortalece la identidad de Morelia como Ciudad Creativa de la Música.

Asimismo, este fin de semana largo, que comprende del viernes 13 al martes 17 de noviembre, representa una importante oportunidad para el incremento de turismo en Morelia, Ciudad Patrimonio Mundial. 

En este contexto, Morelia ofrece a sus visitantes una agenda que combina espectáculos emblemáticos, música internacional, patrimonio histórico, gastronomía y experiencias culturales, consolidándose como un destino atractivo para disfrutar este puente vacacional.

La administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a turistas y residentes a disfrutar del encendido de Catedral y de las actividades del Festival de Música, así como a descubrir la riqueza cultural de Morelia durante este fin de semana largo.

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