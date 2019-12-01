Gobierno de Morelia interviene y mejora áreas verdes

Morelia, Michoacán; 11 de marzo de 2026.- Como parte del compromiso del Ayuntamiento de Morelia con el cuidado, mantenimiento y embellecimiento de los espacios públicos, el Secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que brigadas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron diversas acciones de mantenimiento y mejora en áreas verdes de distintos puntos de la capital michoacana, con el objetivo de mantener espacios limpios, seguros y dignos para las familias morelianas.

Entre las actividades realizadas destacan la rehabilitación de áreas verdes en el Bosque Morelos y en el Boulevard García de León. Asimismo, se efectuó poda de pasto y limpieza general en la Avenida Guadalupe Victoria, en la Avenida Madero Oriente (incluyendo la salida a Charo con poda de pasto y limpieza integral) y en la Colonia Fuentes de Morelia.

En cuanto a la poda de árboles de ornato, se intervino en la Colonia Carlos Salazar, mientras que la poda de palmeras se realizó en la Colonia Jardines del Toreo. Adicionalmente, se llevó a cabo el retiro de una palmera en la salida a Salamanca, así como el retiro de poda y residuos vegetales en la Colonia Fuentes de Morelia y en la Avenida Pedregal.

La Secretaría de Servicios Públicos invita a la población a reportar cualquier necesidad de mantenimiento en parques, jardines, camellones o áreas verdes a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Morelia, a fin de brindar atención oportuna y continuar fortaleciendo las acciones para mantener una ciudad más limpia, ordenada y habitable.