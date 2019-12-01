Gobierno de Morelia fortalece acciones de conservación y mantenimiento del Centro Histórico

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, realiza acciones permanentes para la conservación y mantenimiento del Centro Histórico, mediante trabajos que contribuyen al cuidado de los espacios públicos y a la preservación de la imagen urbana de esta zona patrimonial.

A través de la Gerencia del Centro Histórico, se llevaron a cabo diversas labores de mantenimiento y conservación en inmuebles y vialidades del Centro Histórico. Entre ellas, se efectuaron trabajos de limpieza en el Palacio Municipal y en el edificio del Congreso del Estado, atendiendo las superficies de cantera del inmueble para retirar suciedad acumulada y mantener en mejores condiciones estos espacios emblemáticos que forman parte de la arquitectura histórica de Morelia.

A estas acciones se sumaron trabajos de pintura en aplanados de diferentes domicilios ubicados sobre las calles Leona Vicario, Fuerte de los Remedios y Aldama, contribuyendo al mantenimiento de la imagen urbana y al cuidado del entorno arquitectónico del Centro Histórico.

El titular de la Gerencia, Gaspar Hernández Razo, señaló que estas labores forman parte del trabajo cotidiano, y las cuadrillas dan atención constante a diferentes puntos de la zona patrimonial, con acciones de limpieza conservación y mantenimiento, de acuerdo con las necesidades que se presentan en el primer cuadro de la ciudad.

De esta forma, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la conservación del Centro Histórico, Ciudad Patrimonio, contribuyendo al cuidado de sus inmuebles, espacios públicos y elementos arquitectónicos de la ciudad, para el disfrute de las familias locales y visitantes.