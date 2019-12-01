Gobierno de Morelia continúa rehabilitando caminos rurales

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- La Presente Administración Municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso con la zona rural de Morelia, y a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADERM), continúa rehabilitando los caminos de tenencias y comunides.

"Con el avance en la rehabilitación de caminos, se reitera el compromiso y cumplimiento a las solicitudes de las y los morelianos y que ha instruido atender el alcalde, Alfonso Martínez, para que Morelia siga siendo el mejor lugar para vivir", destacó Roberto Carlos López García, titular de la SADERM.

Con esta acción, se cuenta con mejores accesos que impulsan la actividad productiva y la economía de la región, mejorando la calidad de vida de las familias del área rural de Morelia.

Es así que, en las comunidades de Cuanajillo del Toro de la Tenencia de Tiripetío y Arroyo Colorado y Loma Caliente, de la Tenencia de Santiago Undameo, se ha realizado el mejoramiento de caminos rurales, lo cual, contribuye a tener una mayor y mejor movilidad.

Cabe destacar que en lo que va de la presente Administración Municipal que encabeza Alfonso Martínez, se han rehabilitado más de 231 kilómetros de caminos rurales, y se han intervenido un total de 60.4 hectáreas en mejora territorial en las 14 tenencias de Morelia.