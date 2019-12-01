Gobierno de Morelia continúa rehabilitando caminos rurales

Gobierno de Morelia continúa rehabilitando caminos rurales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 17:10:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- La Presente Administración Municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso con la zona rural de Morelia, y a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADERM), continúa rehabilitando los caminos de tenencias y comunides.

"Con el avance en la rehabilitación de caminos, se reitera el compromiso y cumplimiento a las solicitudes de las y los morelianos y que ha instruido atender el alcalde, Alfonso Martínez, para que Morelia siga siendo el mejor lugar para vivir", destacó Roberto Carlos López García, titular de la SADERM.

Con esta acción, se cuenta con mejores accesos que impulsan la actividad productiva y la economía de la región, mejorando la calidad de vida de las familias del área rural de Morelia.

Es así que, en las comunidades de Cuanajillo del Toro de la Tenencia de Tiripetío y Arroyo Colorado y Loma Caliente, de la Tenencia de Santiago Undameo, se ha realizado el mejoramiento de caminos rurales, lo cual, contribuye a tener una mayor y mejor movilidad.

Cabe destacar que en lo que va de la presente Administración Municipal que encabeza Alfonso Martínez, se han rehabilitado más de 231 kilómetros de caminos rurales, y se han intervenido un total de 60.4 hectáreas en mejora territorial en las 14 tenencias de Morelia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Impunidad total para “El Botox”, el verdugo de Tierra Caliente: Con 7 años con órdenes de captura por asesinatos de un alcalde, de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, sigue suelto en Michoacán y desafiando al Estado
Se registra aparatoso choque en Paseo de la República del municipio de Querétaro; hay al menos 8 heridos
Familia de supuesto homicida de Carlos Manzo recibe amenazas: al padre le piden abandonar Paracho
En Hidalgo, Michoacán aseguran 10 vehículos y cartuchos de alto calibre
Más información de la categoria
A partir del 21 de noviembre, apertura de Santuarios de la Monarca: Roberto Monroy
Impunidad total para “El Botox”, el verdugo de Tierra Caliente: Con 7 años con órdenes de captura por asesinatos de un alcalde, de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, sigue suelto en Michoacán y desafiando al Estado
Consejo Supremo Indígena se deslinda del padre del presunto homicida de Carlos Manzo
Localizan con vida a Alejandro Correa, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán
Comentarios