Gobierno de Morelia brinda atención permanente a familias afectadas por las lluvias

Gobierno de Morelia brinda atención permanente a familias afectadas por las lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 15:34:02
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Morelia, Michoacán; 21 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia brinda atención permanente a las familias afectadas por las recientes lluvias, como parte del compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de proteger el bienestar de la población durante la contingencia por las lluvias presentadas los últimos días. Entre las acciones implementadas, el comedor comunitario del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Ignacio López Rayón otorga desayunos y comidas a habitantes de la colonia Benito Juárez que resultaron afectados por las inundaciones.

Por instrucción del alcalde, la Secretaría de Bien Común y Política Social, encabezada por Rosalva Vanegas Garduño, mantiene activos los apoyos alimentarios para garantizar que las familias reciban alimentos preparados con calidad e higiene, contribuyendo a su bienestar mientras se restablecen las condiciones en la zona.

De manera complementaria, personal de la Secretaría de Bien Común y Política Social llevó una brigada de salud al CDC Ignacio López Rayón, donde se realizaron chequeos médicos básicos a niñas, niños, personas adultas y adultos mayores, con el propósito de dar seguimiento a su estado de salud y atender oportunamente cualquier situación derivada de la contingencia por las lluvias.

Además de proporcionar alimentos y atención médica preventiva, el Gobierno de Morelia continúa desplegando acciones de apoyo a las familias afectadas mediante la coordinación de distintas áreas municipales, con el objetivo de salvaguardar su bienestar y atender de manera oportuna sus necesidades.

Rosalva Vanegas recordó que el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue fortaleciendo los programas sociales y la atención directa en las zonas que más lo requieren, para que ninguna familia enfrente sola las dificultades ocasionadas por esta contingencia.

destacó que los comedores comunitarios representan un espacio de apoyo y solidaridad para las personas que atraviesan momentos difíciles, por lo que continuarán operando durante la contingencia, al tiempo que se acercan servicios de salud para proteger el bienestar de las familias.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, impulsando acciones que protejan la salud, la alimentación y el bienestar de las familias morelianas afectadas por las lluvias.

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