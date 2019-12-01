Morelia, Michoacán; 24 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa impulsando acciones para fortalecer los derechos y una vida libre de violencia para las mujeres. En este marco, invita a la ciudadanía a participar en las actividades de los 16 Días de Activismo, una agenda que busca generar conciencia y fortalecer el compromiso colectivo para prevenir y erradicar las violencias.

La secretaria de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Nuria Hernández Abarca, invitó a las morelianas y a la ciudadanía a sumarse a las actividades y reflexionar sobre la importancia de involucrarse en esta causa. Señaló que, aunque estas acciones no se limitan a una fecha en el calendario y la construcción de una vida libre de violencia es un trabajo de todos los días, el 25 de noviembre representa un recordatorio para visibilizar lo que todavía falta por transformar en nuestra realidad.

A través de distintas dependencias municipales, se realizarán actividades culturales, artísticas, formativas y de reflexión, como conversatorios, proyecciones cinematográficas, talleres de defensa personal y espacios para impulsar la autonomía de las mujeres, en distintos puntos de Morelia.

El Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía a consultar el calendario y participar. Construir una Morelia libre de violencia es una tarea colectiva que comienza con nuestras acciones.