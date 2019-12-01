Gobierno de Los Reyes fortalece programas de apoyo social con nuevas entregas de material para la vivienda

Gobierno de Los Reyes fortalece programas de apoyo social con nuevas entregas de material para la vivienda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 19:06:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Con hechos, el Gobierno Municipal de Los Reyes que encabeza Humberto Jiménez Solís continúa generando desarrollo y bienestar a las familias a través de programas sociales que mejoran directamente sus condiciones de vida y a la fecha, se han entregado más de 60 mil blocks de concreto para la mejora de vivienda y obras que la población demanda, aunado a distintos materiales de construcción.

A nombre del alcalde, América Jiménez hizo entrega de más de mil blocks de concreto adicionales en la comunidad de Tzirio, beneficiando a familias que buscan mejorar, ampliar o consolidar sus viviendas o realizar acciones comunitarias.

El alcalde subrayó que el impulso a los programas sociales es una prioridad de la administración 2024–2027, pues permiten que colonias y comunidades cuenten con materiales de construcción. Este esfuerzo, dijo, contribuye a reducir brechas y avanzar hacia un desarrollo más justo y equitativo en todo el municipio.

Asimismo, reconoció el compromiso de las y los ciudadanos beneficiados, quienes con trabajo y dedicación buscan mejorar sus hogares y el entorno donde viven. “Somos un gobierno que camina junto a la gente y que entiende que las verdaderas transformaciones se construyen desde las comunidades”.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará ampliando y reforzando estos programas, siempre con la visión de servir con voluntad, cercanía y corazón. “Seguiremos cumpliendo cada compromiso y llevando soluciones a cada rincón de Los Reyes, porque nuestra responsabilidad es que ninguna familia se quede atrás”.

Invitó a la población a visitar las oficinas de Desarrollo Social o bien acuidir a los Martes de Corazón en donde se brindan audiencias las distintas areas de la administración pública municipal a fin de que conozcan más sobre los programas y acciones que se llevan a cabo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Despojan de su camioneta a mano armada a la titular del Instituto de la Defensoría Pública de Morelos
Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual y tentativa de homicidio de un niño en Uruapan, Michoacán
Normalistas prenden fuego a camioneta frente a Las Tarascas en Morelia, Michoacán
Se declara culpable Joaquín Guzmán López en una corte de EU
Más información de la categoria
Normalistas prenden fuego a camioneta frente a Las Tarascas en Morelia, Michoacán
Se declara culpable Joaquín Guzmán López en una corte de EU
Entre polémicas y reacomodos: Javier Ocampo García sale de Asuntos Internos y aterriza en una posición estratégica dentro de la Fiscalía de Michoacán
Salvador Sánchez Suárez asume Asuntos Internos: inicia una nueva era de rigor y disciplina en la Fiscalía de Michoacán con la salida del polémico Javier Ocampo
Comentarios