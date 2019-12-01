Gobierno de Los Reyes fortalece programas de apoyo social con nuevas entregas de material para la vivienda

Los Reyes, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Con hechos, el Gobierno Municipal de Los Reyes que encabeza Humberto Jiménez Solís continúa generando desarrollo y bienestar a las familias a través de programas sociales que mejoran directamente sus condiciones de vida y a la fecha, se han entregado más de 60 mil blocks de concreto para la mejora de vivienda y obras que la población demanda, aunado a distintos materiales de construcción.

A nombre del alcalde, América Jiménez hizo entrega de más de mil blocks de concreto adicionales en la comunidad de Tzirio, beneficiando a familias que buscan mejorar, ampliar o consolidar sus viviendas o realizar acciones comunitarias.

El alcalde subrayó que el impulso a los programas sociales es una prioridad de la administración 2024–2027, pues permiten que colonias y comunidades cuenten con materiales de construcción. Este esfuerzo, dijo, contribuye a reducir brechas y avanzar hacia un desarrollo más justo y equitativo en todo el municipio.

Asimismo, reconoció el compromiso de las y los ciudadanos beneficiados, quienes con trabajo y dedicación buscan mejorar sus hogares y el entorno donde viven. “Somos un gobierno que camina junto a la gente y que entiende que las verdaderas transformaciones se construyen desde las comunidades”.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará ampliando y reforzando estos programas, siempre con la visión de servir con voluntad, cercanía y corazón. “Seguiremos cumpliendo cada compromiso y llevando soluciones a cada rincón de Los Reyes, porque nuestra responsabilidad es que ninguna familia se quede atrás”.

Invitó a la población a visitar las oficinas de Desarrollo Social o bien acuidir a los Martes de Corazón en donde se brindan audiencias las distintas areas de la administración pública municipal a fin de que conozcan más sobre los programas y acciones que se llevan a cabo.