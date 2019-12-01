Gobierno de Corregidora entrega urbanización de la calle Juan B. Alcocer

Corregidora, Querétaro, a 28 de noviembre 2025.- Con una inversión cercana a los 4 millones de pesos, el municipio de Corregidora entregó la urbanización completa de la calle Juan B. Alcocer, en la colonia Candiles, afirmó Viridiana Nava Rodríguez, titular de la Secretaría de Obras Públicas.

En representación del presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, agradeció la paciencia y colaboración de las y los vecinos durante el tiempo de intervención, y explicó que, conforme avanzaron los trabajos y se detectaron necesidades adicionales, la inversión se incrementó a casi 4 millones de pesos.

“La obra duró casi seis meses, hasta el primero de noviembre, porque estuvimos atendiendo puntualmente las solicitudes del Comité que encabeza la señora María Elena y de todas y todos los vecinos. Entregamos en esta fecha porque el fraguado del concreto necesita varios días antes de permitir el paso vehicular; justamente hoy retiramos los accesos y ya pueden transitar los vehículos”.

Detalló que la intervención representó una reconstrucción total de la vialidad, que incluyó la sustitución del empedrado empacado en tepetate por empedrado empacado en mortero -con recuperación del 30% de la piedra-; la construcción de una nueva línea de drenaje sanitario; además de la sustitución de la red de agua potable y el cambio de 50 tomas domiciliarias.

María Elena Albarrán Pascual, presidenta del Comité de Obra, reconoció el esfuerzo conjunto entre autoridades municipales y vecinos para concretar esta mejora vial que impactará positivamente a toda la comunidad.

“Quiero agradecer por la obra que hoy se nos entrega. Teníamos mucho tiempo solicitándola y gracias a ustedes se lograron muchas cosas. Lo que hicieron en nuestra calle era realmente necesario. Vecinos, siéntanse afortunados: hoy tenemos una calle bonita y en mejores condiciones para todas y todos”.