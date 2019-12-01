Gobierno acuerda con CFE atención a cortes de luz en colonias de Querétaro

Gobierno acuerda con CFE atención a cortes de luz en colonias de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:17:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 20 de abril 2026.- La Gotera, Los Héroes, Saldarriaga, La Trinidad en El Marqués, Paseos del Bosque, Palmas, El Nabo y El Salitre, son algunas de las zonas, colonias y comunidades donde los apagones han generado inconformidad ciudadana, reconoció Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno en Querétaro.

Por ello, el encargado de la política interna del estado, se reunió con René García Alcantar, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Querétaro, con quien abordó las problemáticas de cortes de energía que afectan de manera recurrente a diversas colonias y comunidades.

Explicó que el acuerdo alcanzado establece la apertura de canales de comunicación directos entre la CFE y el municipio para agilizar la atención en los puntos más afectados. 

Subrayó que, aunque la Comisión cuenta con protocolos, es necesario dar prioridad a las colonias con mayor recurrencia en fallas eléctricas.

Destacó que la falta de energía impacta en el funcionamiento de bombas de agua, lo que repercute en el abastecimiento del servicio. Por ello, se prevé una reunión con la Comisión Estatal de Aguas para coordinar acciones y atender los sectores más vulnerables.

“Este tipo de encuentros son un ejercicio de colaboración y cooperación, y aseguró que el municipio mantendrá comunicación constante con la CFE para dar respuesta a las demandas ciudadanas”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua no participaron en operativo, aclara FGE
Con actividades lúdicas fortalece la FGE Michoacán la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes
Vinculan a proceso a dos hombres por extorsión contra comerciante en Morelia
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
Más información de la categoria
Sheinbaum condena hechos violentos en zona arqueológica de Teotihuacán y ordena investigación a fondo
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
Comentarios