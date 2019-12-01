Gobierno acuerda con CFE atención a cortes de luz en colonias de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:17:21

Querétaro, Querétaro, a 20 de abril 2026.- La Gotera, Los Héroes, Saldarriaga, La Trinidad en El Marqués, Paseos del Bosque, Palmas, El Nabo y El Salitre, son algunas de las zonas, colonias y comunidades donde los apagones han generado inconformidad ciudadana, reconoció Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno en Querétaro.

Por ello, el encargado de la política interna del estado, se reunió con René García Alcantar, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Querétaro, con quien abordó las problemáticas de cortes de energía que afectan de manera recurrente a diversas colonias y comunidades.

Explicó que el acuerdo alcanzado establece la apertura de canales de comunicación directos entre la CFE y el municipio para agilizar la atención en los puntos más afectados.

Subrayó que, aunque la Comisión cuenta con protocolos, es necesario dar prioridad a las colonias con mayor recurrencia en fallas eléctricas.

Destacó que la falta de energía impacta en el funcionamiento de bombas de agua, lo que repercute en el abastecimiento del servicio. Por ello, se prevé una reunión con la Comisión Estatal de Aguas para coordinar acciones y atender los sectores más vulnerables.

“Este tipo de encuentros son un ejercicio de colaboración y cooperación, y aseguró que el municipio mantendrá comunicación constante con la CFE para dar respuesta a las demandas ciudadanas”.