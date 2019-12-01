Gobernador Ramírez Bedolla defiende la libertad de expresión ante controversia por concierto de Christian Nodal

Gobernador Ramírez Bedolla defiende la libertad de expresión ante controversia por concierto de Christian Nodal
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 11:57:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- Ante la controversia generada por la presentación del cantante Christian Nodal durante un concierto programado para el 15 de septiembre en Morelia, y la recolección de firmas por parte de activistas feministas para evitar su presentación, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que existe la libertad de expresión.

El mandatario michoacano destacó que las redes sociales son un espacio activo e importante para el debate y la participación ciudadana en todos los ángulos.

"Hay libertad de expresión, de opinión, las redes sociales son siempre muy activas, muy interesantes en todo lo que proponen, en todo lo que debaten, y creo que es parte de todo el tema. Creo que la participación en todos los ángulos es muy importante", respondió de manera breve  Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador del estado  también fue cuestionado sobre la reunión con "Los Hermanos Jiménez", agrupación a la cual se  les canceló recientemente una presentación en Apatzingán.

"Nos vamos a reunir con el pueblo de Nueva Italia", expresó.

Datos proporcionados a través de las redes sociales de Los Hermanos Jiménez, dieron a conocer que durante la gira de trabajo del gobernador por Nueva Italia, les darían un espacio en la agenda del mandatario michoacano par atenderlos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a hombre privado de su libertad en Cuajimalpa, Ciudad de México; hay dos detenidos
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
Localizan con vida a ex director de la Policía de San Cristóbal de las Casas; fue secuestrado con dos personas más
Fatal choque en la carretera San Juan del Río- Xilitla
Más información de la categoria
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
CFE de Bartlett con inconsistencias por más de 34 mil mdp, revelan auditorías
Tierra Caliente de Michoacán, bajo fuego: En Buenavista y Apatzingán duermen entre balas y amanecen con tiroteos y cuerpos en las calles; también atacaron una caseta de Policía 
Caen directivos y empresarios presuntamente vinculados al mercado ilícito de combustibles
Comentarios