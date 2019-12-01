Gobernador Ramírez Bedolla defiende la libertad de expresión ante controversia por concierto de Christian Nodal

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 11:57:27

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- Ante la controversia generada por la presentación del cantante Christian Nodal durante un concierto programado para el 15 de septiembre en Morelia, y la recolección de firmas por parte de activistas feministas para evitar su presentación, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que existe la libertad de expresión.

El mandatario michoacano destacó que las redes sociales son un espacio activo e importante para el debate y la participación ciudadana en todos los ángulos.

"Hay libertad de expresión, de opinión, las redes sociales son siempre muy activas, muy interesantes en todo lo que proponen, en todo lo que debaten, y creo que es parte de todo el tema. Creo que la participación en todos los ángulos es muy importante", respondió de manera breve Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador del estado también fue cuestionado sobre la reunión con "Los Hermanos Jiménez", agrupación a la cual se les canceló recientemente una presentación en Apatzingán.

"Nos vamos a reunir con el pueblo de Nueva Italia", expresó.

Datos proporcionados a través de las redes sociales de Los Hermanos Jiménez, dieron a conocer que durante la gira de trabajo del gobernador por Nueva Italia, les darían un espacio en la agenda del mandatario michoacano par atenderlos.