Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 13:44:37

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2026.- Ante el anuncio de que los partidos que integran la Cuarta Transformación sumarían al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a los trabajos estatales, la aspirante a la coordinación municipal de la 4T por Morelia, Gladyz Butanda Macías, reconoció la suma de liderazgos del partido del sol azteca a trabajos territoriales.

En conferencia de prensa, la morenista señaló que el 2027 será el año de la reconciliación de las izquierdas en la entidad, un proceso en el cual se sumaría la fuerza territorial del PRD, que actualmente gobierna 19 municipios, entre ellos Los Reyes, Jiquilpan, Huetamo, Ciudad Hidalgo, entre otros.

Agregó que los resultados de la encuesta que definirá las coordinaciones municipales podrían ser publicados antes de las fiestas decembrinas.

“Seguramente nuestra dirigencia nacional, al igual que nuestro coordinador, pues seguirán diseñando y viendo los escenarios para que sean los perfiles que la ciudadanía reconoce como los mejores”.

Gladyz Butanda reconoció que algunos perfiles del PRD se han sumado a sus recorridos y le han acompañado en actividades. Asimismo, dijo ser respetuosa de la posible alianza, en la que también acompañará al coordinador estatal, Carlos Torres Piña.

Finalmente, dijo esperar que a esta suma de las izquierdas de Michoacán se concrete también el Partido del Trabajo, lo que permitirá, dijo, fortalecer al proyecto de la Cuarta Transformación y ganar de una manera muy contundente en la entidad.