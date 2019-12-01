Gladyz Butanda inaugura obras del Plan Michoacán en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se está haciendo efectivo y como prueba de ello la secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, rehabilitó tres calles y una unidad deportiva en la colonia Antorchistas de Uruapan, obras complementarias al teleférico.

En la inauguración, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan dijo que estas obras forman parte del plan de desarrollo social y urbano que se está ejecutando en Uruapan y otros municipios del estado, bajo la intención de resarcir su tejido social.

La funcionaria estatal refirió que, con una inversión 100 por ciento estatal de 28 millones 322 mil 511 pesos, las calles Francisco Carmona, Antonio Martínez Palacio y Wenceslao Victoria fueron rehabilitadas con concreto hidráulico MR-45, banquetas de concreto amplias, para priorizar el tránsito del peatón, guía podotáctil, rampas de acceso universal, bolardos metálicos, bancas de concreto, rack para bicicletas, luminarias solares y árboles endémicos.

Agregó que en la unidad deportiva de la colonia Antorchistas la inversión fue de casi 5 millones de pesos y se rehabilitaron 3 canchas de basquetbol, así como una cancha de futbol rápido; se construyeron 2 gradas; se rehabilitaron los baños, vestidores y el salón de usos múltiples, se colocaron rampas de concreto armado y se adecuó un área de juegos infantiles.

“Gracias al proyecto integral del teleférico y como resultado de gestiones del Movimiento Antorchista, tendrán tres calles totalmente rehabilitadas, así como una unidad deportiva que fomentará la sana recreación de las infancias y juventudes, en apego a las acciones que contempla el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, señaló ante por lo menos mil uruapenses que se vieron beneficiados con estas obras.