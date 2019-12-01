Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 13:39:54

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2026.- Congruente con su compromiso de trabajar por las causas populares, la diputada Giulianna Bugarini participó en la reunión de coordinadoras y coordinadores parlamentarios con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

En el encuentro del 23 de noviembre, en la Ciudad de México, reafirmó su responsabilidad de fortalecer la organización del movimiento y defender una transformación que debía seguir respondiéndole al pueblo.

“Tenemos un movimiento que cuidar, una transformación que consolidar y una responsabilidad que cumplir con nuestro pueblo”, expresó la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán. Su mensaje colocó las tareas colectivas por encima de los intereses personales.

La reunión permitió compartir una misma orientación: mantener la unidad y construir una agenda legislativa que atendiera a quienes más lo necesitaban. Para las bancadas morenistas, ocupar una curul implicaba llevar las demandas populares al Congreso y convertirlas en derechos, presupuesto y mejores condiciones de vida.

La diputada Giulianna Bugarini refrendó su participación en las tareas de organización partidista. El trabajo legislativo y la presencia en las comunidades formaron parte de esa responsabilidad: escuchar al pueblo, acompañar sus luchas y mantener vivos los principios que dieron origen a Morena.

El encuentro con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, reunió esos compromisos alrededor de una causa común: consolidar la transformación con justicia social y soberanía. La unidad adquirió sentido como fuerza para defender las conquistas populares y seguir ampliando derechos, con el pueblo como prioridad.