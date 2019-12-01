Gestiona Raúl Morón ante Hacienda mayores recursos para el campo michoacano

Gestiona Raúl Morón ante Hacienda mayores recursos para el campo michoacano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 10:17:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México., a 30 de agosto de 2025.- El senador de Michoacán, Raúl Morón Orozco, alzó la voz y gestionó mejores condiciones para los sectores productivos de Michoacán, durante su participación en un encuentro entre legisladores y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, celebrado en el marco de la 3era. Plenaria de Morena, en la Ciudad de México.

Durante la jornada de hoy, el senador de Michoacán, junto al resto de compañeras y compañeros que integran el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, se han reunido con diversos funcionarios del equipo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de construir una agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones que impulse la transformación del país.

En el encuentro con el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, el legislador fue portavoz de una serie de solicitudes de diversos sectores, como el del campo, con el fin de junto a la Federación, generar soluciones que promuevan su desarrollo, como mayor flexibilidad en el uso de recursos y la generación de precios de garantía en productos como el arroz.

Raúl Morón, aprovechó para reconocer el gran trabajo hecho por la Secretaría de Hacienda para dar estabilidad financiera al país, lo cual ha permitido mayores inversiones y desarrollo para todas las regiones.

El senador morenista expuso su amplio respaldo a todas las iniciativas que presente la Presidenta de México, como parte del proyecto para consolidar la transformación y permitir al pueblo acceso a una vida con derechos plenos, justicia social y dignidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio consume una cartonera en el Parque Industrial Querétaro 
Ciclista pierde la vida atropellado en calzada Los Arcos, en Querétaro capital
Permanentes las acciones para combatir los delitos de alto impacto en Apatzingán: SSP
Ultiman a un hombre cerca de Ciudad Jardín, en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Incursiona Jalisco en la venta de bebés no nacidos: Embarazadas son asesinadas en la frontera y sus hijos vendidos en EEUU, denuncia periodista
Declara tribunal de EU que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales
Esmeralda FG: La tiktokera de Michoacán que presumía lujos y corridos y acabó asesinada con su esposo e hijos en Jalisco
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Comentarios