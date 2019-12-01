Gerardo Olloqui, presidente municipal de Jiquilpan, entrega rehabilitación integral de la calle Guadalupe Victoria en la comunidad de Santa Bárbara

Gerardo Olloqui, presidente municipal de Jiquilpan, entrega rehabilitación integral de la calle Guadalupe Victoria en la comunidad de Santa Bárbara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 15:14:08
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Jiquilpan, Michoacán, 2 de julio de 2026.- El Gobierno Municipal de Jiquilpan continúa impulsando obras que transforman la calidad de vida de las familias.

En la comunidad de Santa Bárbara fue concluida la rehabilitación de la calle Guadalupe Victoria, que ahora cuenta con 330 metros lineales de adoquín, un colector pluvial de 24 pulgadas con cinco bocas de tormenta y una nueva red de aguas grises de 12 pulgadas, infraestructura que permitirá un mejor desalojo del agua durante la temporada de lluvias.

Esta obra fue posible gracias al trabajo conjunto entre gobierno y vecinos de la comunidad, quienes se sumaron a estos trabajos con mano de obra.

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