Generemos redes de trabajo para que la economía de Morelia siga creciendo: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 27 de agosto de 2025.- Ante la presencia de liderazgos empresariales, sociales y sindicales, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó la presentación del programa Hombres al 1000x10, que representa la continuidad de la estrategia de crecimiento económico iniciada en la actual administración con el exitoso programa Mujeres al 1000x10, a través de la Secretaría de Fomento Económico del municipio (SEFECO).

Benítez Silva destacó que este esfuerzo refleja las alianzas construidas bajo el liderazgo del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con empresarios, sindicatos y organizaciones sociales. “Yo creo que este programa, el de hombres por mil, por diez, pues es una muestra de cómo siempre se está pensando en la forma de ayudar a la economía en nuestro municipio”, subrayó.

El Secretario del Ayuntamiento afirmó que si todos los presentes crean redes para difundir el programa, se irán empoderando sus colonias, sus tenencias, sus comunidades, y van a hacer que la economía de Morelia siga creciendo para que siga siendo la mejor ciudad para vivir.

Durante el evento, que reunió a más de mil hombres de colonias y tenencias de Morelia, la titular de SEFECO, Guadalupe Herrera Calderón, señaló que la capacitación es el eje del desarrollo económico local: “La capacitación también es parte fundamental del crecimiento económico, de cualquier municipio, de cualquier ciudad, de cualquier estado, incluyendo una nación o un país... hoy iniciamos este gran programa que es Hombres al 1000x10”.

Guadalupe Herrera compartió que el programa ofrecerá 33 cursos gratuitos de introducción, con una duración de 120 minutos cada uno y dirigidos a grupos de entre 10 y 25 integrantes. Posteriormente, los beneficiarios podrán acceder a capacitación continua de entre tres y seis meses, en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), el CECATI 78 y el ICATMI.

El Gobierno de Morelia refrenda con este programa su compromiso de impulsar la independencia económica y las habilidades laborales de la ciudadanía, apostando al trabajo en equipo como la mejor vía para multiplicar los logros de las y los morelianos.