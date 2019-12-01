Gaby Molina resalta avances de la 4T en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó avances en Uruapan y afirmó que la educación, la cultura y el respeto al medio ambiente son pilares para construir el segundo piso de la transformación. Durante el encuentro La 4T te escucha, junto a Carlos Torres Piña, destacó la importancia del diálogo ciudadano para consolidar gobiernos comprometidos con la justicia social y el bienestar de las familias.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dijo, se han invertido 6 mil millones de pesos en obras. En materia educativa, destacó que 58 mil estudiantes reciben becas para continuar sus estudios, se amplió la Universidad Politécnica de Uruapan y se proyecta una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Gaby Molina subrayó que la transformación debe consolidar el acceso a la educación, la salud pública, las pensiones y los apoyos directos, como vías para garantizar derechos y reducir desigualdades. Añadió que construir una República Educadora, Humanista e Incluyente exige gobiernos honestos, cercanos a la gente y atentos a las necesidades de cada comunidad.

También resaltó el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, que reivindica los derechos colectivos de las comunidades indígenas mediante acuerdos y asambleas comunitarias, con acciones en salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo. A ello se suma el Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río, orientado a combatir la pobreza extrema, recuperar cuerpos de agua e impulsar actividades productivas sustentables.

Reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ha destinado 57 mil millones de pesos al estado con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Finalmente, sostuvo que Uruapan es fundamental para consolidar la transformación, con la participación ciudadana como base de las decisiones públicas.