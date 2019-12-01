Gaby Molina reconoce liderazgos en Uruapan

Gaby Molina reconoce liderazgos en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 13:39:11
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Uruapan, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Gaby Molina fortaleció vínculos con diversos sectores en reuniones y en la asamblea “Diálogos por la Soberanía y la Transformación”, junto a Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Michoacán.

Dialogó con liderazgos políticos, sociales, productivos, empresariales y educativos de Uruapan y la región, para fortalecer la organización territorial y construir juntos el segundo piso de la transformación, para el beneficio de más de 350 mil habitantes del municipio. 

La exsecretaria de Estado destacó que se trabaja para devolver al pueblo su dignidad y capacidad de decisión, a través de obras, programas sociales y una mayor participación ciudadana. Reconoció especialmente el liderazgo de las mujeres y su participación en los comités seccionales y en la vida comunitaria. “En nuestro movimiento no cabe el machismo. Abajo los machos, arriba los hombres solidarios”, expresó.

Entre los asistentes estuvieron Jesús Mora, presidente de Morena en Michoacán; Belinda Iturbide Díaz, diputada local; Luis Tolentino Elizondo, secretario de Derechos Humanos de Morena; Mayra Jiménez Ruiz, presidenta del Comité Seccional en Defensa de la Transformación 1997 de Tingambato; y Christian Montero Hernández, presidente del Comité Seccional en Defensa de la Transformación 2219, del barrio de San Pedro. 

Asimismo, dialogó con diversos líderes como lo es Ilse Torres, presidenta de CANACO Uruapan; Margarita Trujillo, rectora de la Universidad Politécnica de Uruapan (UPU); y Pedro Andrade, director de ABC, entre otros representantes de los sectores sociales, empresariales, educativos y productivos de la región.

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