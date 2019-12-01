Gaby Molina reconoce a ABC en su 25 aniversario

Uruapan, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Gaby Molina reconoció la trayectoria de Diario ABC Michoacán con motivo de su 25 aniversario y destacó la labor de los medios de comunicación como actores fundamentales para informar a la sociedad, dar voz a la ciudadanía y contribuir a la construcción de una opinión pública crítica e informada.

En el marco del evento conmemorativo, señaló que el periodismo desempeña una función esencial en la vida democrática, pues permite visibilizar las necesidades de las comunidades, acercar distintas perspectivas y mantener un vínculo permanente con la sociedad. En ese sentido, felicitó al director Pedro Andrade y a todo el equipo de ABC por su trabajo y su contribución a la entidad.

La uruapense reconoció el camino de Mariana Valencia, joven chef y fundadora de Cocina M, quien fue galardonada por esta casa editorial. Destacó su iniciativa, talento y determinación para abrirse paso en el ámbito gastronómico, como ejemplo de las nuevas generaciones que convierten sus ideas y capacidades en proyectos con identidad propia.

Finalmente, Gaby Molina felicitó a Diario ABC Michoacán por estos 25 años de trayectoria y le deseó que continúe consolidándose como un referente informativo que fortalece el periodismo y da espacio a las historias que reflejan el talento, la visión y el esfuerzo de las y los michoacanos.