Gaby Molina llama a recibir y fortalecer en Michoacán a Claudia Sheinbaum

Gaby Molina llama a recibir y fortalecer en Michoacán a Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 16:21:00
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Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- Desde Villas del Pedregal, uno de los desarrollos habitacionales más grandes de América Latina, Gaby Molina hizo un llamado a las y los michoacanos para recibir con unidad, cariño y entusiasmo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la gira de trabajo que realizará por Michoacán los próximos 3 y 4 de julio, la cual contempla que la mañanera de este viernes sea desde nuestro estado. 

Al reunirse con vecinas y vecinos de este asentamiento en Morelia, la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional afirmó que la visita presidencial representa una oportunidad para refrendar el compromiso con un proyecto que busca llevar el segundo piso de la transformación a las colonias, comunidades, productores, mujeres, jóvenes y familias del estado.

“Nuestro movimiento se hizo para erradicar la desigualdad, se hizo para que se trabajara con honestidad. Hoy les pido que sean voceros de estos principios y que logremos sumar a más y más personas”, expresó, tras comentar que la transformación se fortalece cuando existe cercanía con la gente, se gobierna con honestidad, se responde con capacidad a las necesidades de las comunidades y se entregan resultados que mejoran la vida de las familias. 

Gaby Molina aseguró que la visita de la presidenta es un momento para refrendar la ruta de paz, justicia, bienestar y derechos que impulsa el movimiento. Recordó los avances que han permitido fortalecer programas sociales, la educación, la atención a las mujeres y el desarrollo de las comunidades.

Finalmente, Gabriela Molina convocó a la ciudadanía a acompañar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum con un mensaje de unidad y esperanza, al considerar que Michoacán vive una etapa en la que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno es fundamental para consolidar un estado con más oportunidades, paz y bienestar para todas y todos.

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