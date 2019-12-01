Gaby Molina garantiza juego limpio

Gaby Molina garantiza juego limpio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 17:05:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 1 de Julio de 2026.- En cercanía con medios de comunicación, Gaby Molina, aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, planteó un juego limpio para defender la soberanía y el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán. 

Formuló tres bases que contribuirán a fortalecer el proyecto de Morena en el estado, el primero es justamente el juego limpio; el segundo es el conocimiento de la historia nacional para evitar en lo posible los errores que debiliten al movimiento; y el tercero es la comprensión del momento político e histórico que vive la entidad, y que requiere sensibilidad. 

Gaby Molina reafirmó la convicción de poner su capacidad al servicio de la Transformación, es decir, toda su experiencia acumulada desde el Congreso, el SMRTV, la Secretaría de Cultura, el Congreso, la Secretaría de Educación, y otros espacios en los que ha estado durante 25 años de servicio público, y que ha alternado con su activismo en la defensa por los derechos humanos y en especial por los de las mujeres.

Compartió que la mueve un profundo amor por Michoacán y la certeza de que los problemas que el estado ha arrastrado durante décadas pueden resolverse con trabajo, capacidad y cercanía. Recordó que los resultados de las responsabilidades que ha encabezado son medibles y demuestran que sí es posible transformar la realidad cuando se gobierna de la mano del pueblo.

Asimismo, llamó a unir a Michoacán más allá de las diferencias políticas para defender un proyecto que pone en el centro el bienestar de la gente y la soberanía nacional. Señaló que, frente a quienes buscan desacreditar los gobiernos de corte social, es momento de fortalecer la unidad y defender la soberanía, siguiendo el ejemplo y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a puñaladas a un hombre en su domicilio en la colonia Los Sauces de Uruapan, Michoacán 
Vinculan a proceso a el “Sierra 1”, y a su pareja por delitos contra la salud, armas de fuego y cohecho
Sistema Penitenciario de Michoacán avanza hacia la acreditación internacional
Operación Fénix XIII permite capturar a cuarto implicado en red de explotación sexual infantil en León
Más información de la categoria
Evite fraudes: Aprenda a identificar a los brigadistas oficiales contra el dengue
Barragán propone garantizar por ley el regreso de la Expo Feria Michoacán
Vinculan a proceso a el “Sierra 1”, y a su pareja por delitos contra la salud, armas de fuego y cohecho
Atentan contra el periodista Marcos Ramos, durante festejos mundialistas en Chiapas
Comentarios