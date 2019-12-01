Gaby Molina garantiza juego limpio

Morelia, Michoacán; 1 de Julio de 2026.- En cercanía con medios de comunicación, Gaby Molina, aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, planteó un juego limpio para defender la soberanía y el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán.

Formuló tres bases que contribuirán a fortalecer el proyecto de Morena en el estado, el primero es justamente el juego limpio; el segundo es el conocimiento de la historia nacional para evitar en lo posible los errores que debiliten al movimiento; y el tercero es la comprensión del momento político e histórico que vive la entidad, y que requiere sensibilidad.

Gaby Molina reafirmó la convicción de poner su capacidad al servicio de la Transformación, es decir, toda su experiencia acumulada desde el Congreso, el SMRTV, la Secretaría de Cultura, el Congreso, la Secretaría de Educación, y otros espacios en los que ha estado durante 25 años de servicio público, y que ha alternado con su activismo en la defensa por los derechos humanos y en especial por los de las mujeres.

Compartió que la mueve un profundo amor por Michoacán y la certeza de que los problemas que el estado ha arrastrado durante décadas pueden resolverse con trabajo, capacidad y cercanía. Recordó que los resultados de las responsabilidades que ha encabezado son medibles y demuestran que sí es posible transformar la realidad cuando se gobierna de la mano del pueblo.

Asimismo, llamó a unir a Michoacán más allá de las diferencias políticas para defender un proyecto que pone en el centro el bienestar de la gente y la soberanía nacional. Señaló que, frente a quienes buscan desacreditar los gobiernos de corte social, es momento de fortalecer la unidad y defender la soberanía, siguiendo el ejemplo y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.