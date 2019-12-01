Gaby Molina asegura tener firmes sus intenciones por la gubernatura de Michoacán

Gaby Molina asegura tener firmes sus intenciones por la gubernatura de Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 12:11:19
Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2026.- La secretaria de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que se encuentra lista y firme en sus intenciones de participar en la contienda interna de Morena por la candidatura a la gubernatura del estado, misma que será votada en el proceso electoral 2026-2027.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre si habría de participar en el proceso interno del partido que actualmente se encuentra en el Ejecutivo estatal, Molina Aguilar señaló que se encuentra “con la absoluta convicción de que puede servir a Michoacán”.

“Con la absoluta convicción de que puedo servir a Michoacán y ser parte de un proyecto de transformación donde yo solo soy una servidora pública más que en este momento tiene una alta responsabilidad, estoy lista”.

Al respecto de los rumores de que declinaba en su intención de buscar la candidatura, Gaby Molina sentenció en entrevista colectiva que “son rumores”, a los que pidió no hacer caso.

Noventa Grados
