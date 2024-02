Fundadores de Morena acusan a Mario Delgado de imposición de candidatos

Ciudad de México, 19 de febrero del 2024.- La Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morenas se movilizó en contra de Mario Delgado, quien es señalado de imponer candidaturas con perfiles o pasado en otros partidos.

Fue durante la tarde de este lunes que integrantes de la Coordinadora Nacional del partido guinda se manifestaron afuera de las instalaciones del Comité Ejecutivo de Morena, lugar al que arribaron con un ataúd cubierto con una manta que tiene escrita la leyenda “Mario Delgado entregó la democracia”.

“Estamos cansados de la corrupción imperante en la selección de candidatos dentro del partido Morena”, declaró ante medios de comunicación Juan Cáceres, dirigente de la Coordinadora Nacional morenista.

En ese sentido, el líder de la CN solicitó a Claudia Sheinbaum entablar un diálogo con los fundadores, ya que señalaron que a Mario Delgado “no se le cree nada”, tras no cumplir compromisos que hizo.

“Él maneja el partido como un cártel político, y no lo vamos a permitir más. Porque (Morena) fue construido por el pueblo, no partido de partidos, no partido de élites, no partido de empresarios”, concluyó Cáceres.