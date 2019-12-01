Fumadores, a preparar la cartera: cajetilla de cigarros subiría $20 por IEPS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 16:02:32
CDMX, a 17 de septiembre del 2025. - Ante la propuesta de un incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) superior al 30 por ciento sobre el precio de los cigarros, las empresas que comercian estos productos sorprendieron al consumidor con una advertencia que se traduciría en un aumento mínimo de 20 pesos por cajetilla para 2026, según un comunicado del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta).

Ejemplos de precios a principios de 2025: 

  • Marlboro Crafted: 54 pesos (20 piezas) y 71 pesos (25 piezas).
  • Marlboro Ice Mix: 55 pesos por cajetilla de 20 piezas.
  • Pall Mall: 35 pesos (14 piezas), 50 pesos (20 piezas) y 56 pesos (25 piezas).
  • Marlboro Red Gold: 85 pesos por cajetilla de 20 piezas y 64 pesos por la de 14 piezas.

 

Mientras, el mercado negro de cigarros en México creció 240% entre 2017 y 2023, aumentando su participación en el consumo nacional del 8.5% al 20.4%, según el estudio “El consumo de cigarros ilícitos en México”, del Instituto Nacional de Salud Pública.

Por lo que, el Conainta, integrado por Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, alertó que de aprobarse la propuesta, las organizaciones criminales se convertirían en los principales vendedores de cigarros en México.

Por ello, hizo un llamado a implementar una reforma fiscal “equilibrada”, que combata el comercio ilícito de tabaco y a promover la adopción de productos de nicotina menos dañinas, respaldadas por evidencia científica.

“Exhortamos a las autoridades y legisladores a evaluar las consecuencias de la reforma que propone incrementar los impuestos”, expuso.

Noventa Grados
