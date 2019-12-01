Fuerza Naranja fortalece presencia territorial y consolida estructura ciudadana en Michoacán: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 20:09:08

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2026.- Con trabajo permanente en territorio, unidad y cercanía con la ciudadanía, Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Michoacán bajo la coordinación estatal de Víctor Manríquez González, con una agenda enfocada en escuchar a las personas y construir desde los municipios.

La Fuerza Naranja mantiene una estrategia de organización territorial que busca que el trabajo político se construya directamente con la gente, es así que integrantes de Movimiento Ciudadano recorren municipios y comunidades para conocer sus necesidades, recoger propuestas y fortalecer la participación ciudadana.

Como parte de este proceso, se han establecido Comisiones Operativas Municipales en distintas regiones del estado, integradas por liderazgos locales que trabajan de manera permanente en sus municipios. Esta estructura permite ampliar la presencia territorial y mantener una coordinación cercana con la dirigencia estatal.

A esta organización se suma la apertura de Casas Naranjas Ciudadanas, concebidas como espacios de encuentro, atención, diálogo y participación. En municipios como Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Hidalgo, Tuxpan, Tácambaro, Pátzcuaro, Zamora, Zacapu y Apatzingán, entre otros, ya se han impulsado estos espacios para acercar el movimiento a la ciudadanía y generar nuevos canales de participación.

Víctor Manríquez González señaló que la construcción de Movimiento Ciudadano debe hacerse desde el territorio, con cercanía y diálogo permanente y esta visión contempla también una mayor participación de jóvenes, mujeres, trabajadores, productores y distintos sectores que forman parte de las comunidades y municipios.

La organización naranja mantiene una ruta de trabajo permanente en Michoacán, con recorridos, reuniones, instalación de estructuras y apertura de espacios ciudadanos y el objetivo es que cada región tenga representación y que las propuestas surjan de las necesidades que plantea directamente la población.

Con una estructura que continúa ampliándose, la Fuerza Naranja busca consolidar una presencia permanente en los municipios y comunidades de Michoacán, colocando la participación ciudadana y las causas locales como parte central de su agenda política.